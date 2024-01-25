フィッシング対策協議会が1月16日に発表した月次報告によると、2023年12月に発生したフィッシング報告件数は 9万792件にものぼり、11月と比較して6444件も増加。特に「ETC利用照会サービス」をかたるものが増加しており、報告全体の約24.3％をしめているそうです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】おたくま経済新聞ではこれまで数々のネット詐欺に潜入し、実態を紹介してきました。結末はお金を要求されたり