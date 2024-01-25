《現在、当社におきましては、コンプライアンスアドバイザーの助言などを受けながら、外部弁護士を交えて当事者を含む関係者に聞き取り調査を行い、事実確認を進めているところです》1月24日、吉本興業はダウンタウン・松本人志の女性スキャンダルをめぐり、公式ホームページにて「週刊誌報道等に対する当社の対応方針について」という内容を発表した。「今般、私的行為とはいえ、当社所属タレントらがかかわったとされる会合に参