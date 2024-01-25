上田（左）を中心に攻撃陣が奮起し、快勝した日本。そのパフォーマンスにライバルメディアも危機感を募らせる。(C)Getty Images日本代表の快勝に、隣国のライバルも熱視線を向けている。現地時間1月24日、カタールで行われているアジアカップのグループステージ最終戦で日本はインドネシア代表と対戦、3-1で勝利し、グループD2位での決勝トーナメント進出を決めた。【動画】上田綺世がエースの仕事！華麗な連携から沈めたイン
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