山でクマに遭遇した！ かと思ったらしていなかった人の投稿がX（Twitter）で話題だ。山から威嚇のポーズのクマが！と思ったら木だった。本気でビビった…。 https://t.co/4krF2ygzdb— ぴよ (@w_piyo_w) 2024年1月19日あそこに見えるのは…ク、クマ…！？ クマじゃなくて木！ よかった…！！「本気でビビった」と山での体験を投稿したのは、普段から狩猟や釣りなどアウトドアを楽しんでいるというぴよ（@w_piyo_w）さん。ぴよ