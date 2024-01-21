韓国芸能界では最近、ストーカーへの断固とした対応が続いている。【写真】「本当のパパだよ」14歳歌手にストーカー行為、60代男が起訴1月10日、“韓国で最も美しい女優”と称されるキム・テヒと歌手RAIN夫妻に対して、ストーカー行為を繰り返した容疑で起訴された女性（49）A氏が、一審で懲役6カ月の実刑を宣告された。併せて、40時間のストーキング治療プログラムの履修を命じられている。裁判所は判決理由について、「被告人が