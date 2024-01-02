京都の和紙製品メーカー「谷口松雄堂」のX（Twitter）アカウントが、「神職さんからのお願い」として、神社でおみくじを結ぶ際の注意点を投稿。おみくじを御神木などに結ぶと枝が痛む可能性があるので、「おみくじ掛けがある場合は、そこに結ぶようにしてください」と呼び掛けています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「#拡散希望」のハッシュタグが付けられた今回の投稿は、谷口松雄堂の公式ホームページ