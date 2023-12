Googleが、2024年1月17日から「Google Play ムービー& TV」がAndroid TV端末やGoogle Playのサイトで利用できなくなることを発表しました。サポート終了後は、購入またはレンタルしたコンテンツはYouTubeなどから視聴できます。Upcoming changes to Google Play Movies & TV - Android TV Communityhttps://support.google.com/androidtv/thread/247411854/Google is finally saying goodbye to Google Play Movies & TV