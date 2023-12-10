12·î£¹Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè16Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë£²°Ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï14°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¸åÈ¾¤ËPK¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢76Ê¬¤Ë¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£±Ê¬¤Ë¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Á°Àá¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±óÆ£¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë