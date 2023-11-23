母国のサポーターたちに暴力を振るう地元警官を止めに入るアルゼンチンの面々。(C)Getty Images宿命の対決で前代未聞の騒動が起きた。現地時間11月21日にリオデジャネイロで行われたワールドカップ南米予選のブラジル代表とアルゼンチン代表の一戦で、両国サポーターがキックオフ直後に衝突。現地警察による「暴挙」も明るみになる騒動となった。【関連記事】「お金だけならサウジ」と語ったメッシの獲得を成功させた理由を米オ