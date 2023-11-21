ロッテの小島和哉投手（27）が21日、千葉市のZOZOマリン内球団事務所で契約更改交渉に臨み、3700万円アップの年俸1億500万円でサイン、待望の大台に乗せた。「過去の自分に言っても“絶対ウソだろ”と思う」と振り返った。（金額は推定）ただ自身2度目の2桁勝利（10勝）に到達も、158回1/3イニングに終わった投球回、防御率3・47には満足していない。「1年間は投げられたけど、170回は投げたいし、防御率も2点台に抑えたい」