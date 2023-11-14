現役ドラフトで中日から今季DeNAに移籍した笠原祥太郎回転寿司チェーンで食事を済ませ、帰宅する道中だった。ファミリーカーの助手席で、スマホが鳴る。プロ7年目を終えたばかりの笠原祥太郎投手は、普段見慣れない番号にすぐ勘づいた。「きた」。予想通り、相手はDeNAの球団関係者。電話に応対しながら、隣でハンドルを握る愛妻を見た。2023年は、ルーキーのような心持ちで迎えたシーズンだった。昨オフに初めて実施された現