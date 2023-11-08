株式会社ローソンストア100は、2023年12月1日（金）に発売されるNintendo Switch™専用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』とのコラボレーション商品として、「スライムコロネ」と、「スライムむしぱん」「スライムベスむしぱん」「メタルスライムむしぱん」の3種類の、合わせて4品を2023年11月15日（水）より全国の「ローソンストア100」にて発売すると発表した。『ドラゴンクエストモンスター