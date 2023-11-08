任天堂株式会社は8日、同社の大ヒットゲーム「ゼルダの伝説」の実写映画化を発表した。監督は『メイズ・ランナー』シリーズや『猿の惑星／キングダム』のウェス・ボール。任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、マーベル・スタジオ創設者で知られるアヴィ・アラッドがプロデューサーに名を連ねる。1986年に一作目が発表された「ゼルダの伝説」は、トライフォース（黄金の聖三角形）を礎とするハイラル王国を舞台に、少年リンク