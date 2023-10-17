【ロンドン共同】世界保健機関（WHO）は17日、記者会見し、パレスチナ自治区ガザで115の医療機関が攻撃を受け、大半の病院が機能せず、水や電気、医薬品も不足していると明らかにした。ガザは人道危機に陥っていると警告し、支援物資を供給するため緊急のアクセスが必要だと訴えた。糖尿病など慢性疾患のある35万人が治療を受けるのに苦労しており、懸念が広がっているという。WHOの担当者は、できるだけ早くガザにアクセスで