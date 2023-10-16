日清食品は10月30日、「カップヌードル 謎肉まみれ」「カップヌードル シーフードヌードル イカまみれ」を全国発売する。【関連記事】スパイファミリー限定パッケージの「どん兵衛」「焼そばU.F.O.」発売、“どんぎつね”のアーニャ描き下ろし/日清食品「SPY×FAMILY」「カップヌードル」は、1971年に“世界初のカップ麺”として登場して以来普及している、インスタントラーメンのNo.1ブランド。今回は、ブランドの代表的な商品で
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