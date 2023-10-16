タレント後藤真希（38）の弟でアイドルグループ「EEJUMP」元メンバーで、8月に千葉県八街市議選で初当選した後藤祐樹氏（37）が、16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。市議会議員としての並々ならぬ決意を改めて主張した。8月の八街市議選に「子供や若者が安全に楽しく遊べる場所づくり」などの政策を掲げて出馬し、初当選を果たした後藤氏。この日、SNSに「【俺の公約】1回しか言いません。何一つ街のために成果をあ