「米政府は過去数十年に亘り、墜落、不時着したUFOを回収。構造を分析し、再構築する『リバース・エンジニアリング』を極秘裏に進めてきた。（生物学的に人間とは異なる）搭乗員の遺体も保持している」──。2023年7月、米下院の「UAP（UFOを含む未確認空中現象）」を巡る公聴会で、驚くべき発言が飛び出した。【写真】米下院の公聴会で証言したグルーシュ氏ら3人。他、ペンタゴンの全領域異常対策室が一般公開したUAP映像なども