ヤマザキビスケットは11月6日、「スーパーマリオブラザーズ･ワンダー」とのコラボ商品として、「チップスターS ワンダー味」を発売する。【関連記事】セブンイレブン「マリオ」キーホルダー配布、スーパーキノコ･スーパースター･おしゃべりフラワーなど/「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」キャンペーン「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」は、任天堂が2023年10月20日に発売予定のNintendo Switch専用ゲームソフト。「ゾウマ