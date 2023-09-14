NHK BSの人気番組『cool japan』の司会者として、世界を旅する演劇人として、人気脚本・演出家が世界の人々と聞いて議論した。世界の人々が日本を体験して感じた「クール!」と「クール?」と「クレイジー!」これを知れば、日本がもっと楽しくなる！＊本記事は鴻上 尚史『クール・ジャパン!? 外国人が見たニッポン』（講談社現代新書）の内容を一部抜粋・再編集したものです。PHOTO by iStock外国人は日本のトイレに驚く二〇〇九年