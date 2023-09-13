Image: Apple さあ比較してみよう！本日発表されたiPhone 15。「よーし、買うぞー」と意気込んでいる方も多いかもしれません。でもちょっと待って。ほんとにiPhone 15が必要？ もしかしたら、iPhone 14でもいいかも。ということで、iPhone 14とiPhone 15を比較してみましょう。ダイナミックアイランド、付きました Image: Apple