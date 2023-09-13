安楽死した長女エスターさんの写真や遺品を飾る棚の前で、娘の思い出を語るエレン・ブケマさん＝2023年8月、オランダ中部ススト、宋光祐撮影 病を抱え快復が見込めない人々に「安楽死」の選択を認める国があります。大切な人が人生の幕引きを望んだとき、私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。「先進地」ともいえるオランダでは精神疾患を理由とした安楽死も認めており、さらに高齢であることだけを理由と認めるか