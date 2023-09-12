ジェラート店・ブルーベリー狩り園などを運営するミヤコ農園株式会社が「ぶどうまつり」を開催。9月23日(土)は巨峰、ナガノパープル、9月30日(土)にはシャインマスカットを直売します。 ミヤコ農園株式会社「ぶどうまつり」 日時：令和5年9月23日(土)10:00〜14:00(巨峰、ナガノパープル直売)令和5年9月30日(土)10:00〜14:00(シャインマスカット直売)場所：神奈川県相模原市緑区大島3102-1主催：ミヤコ農園株式会社