大好きな彼とはキスだけでも幸せですが、そのあとに甘い一言があるとさらに胸キュンするもの。恥ずかしい反面、恋愛ドラマのような展開に内心悶絶するでしょう。そこで今回は「彼とキスしたあとに言われたい甘いセリフ」の中から1つ、「ごめん我慢できなかった……」と言われたいエピソードをご紹介します。「ごめん我慢できなかった」「私が男性と話しているところを目撃して、ヤキモチを妬いた彼から強引にキスされたい！それ