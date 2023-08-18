Photo: 門岡明弥 ユニクロは、Tシャツやポロシャツ、フリースにダウンJKTなど、これまでたくさんのマスターピースを生み出してきました。しかしそのどれを見ても、アパレルがほとんど。実は、ユニクロは小物も充実していて、どれもが使えるものばかり。その中から厳選して3つを紹介します。“ちょうどいい”サングラス Photo: 門岡明弥