「全国高校野球選手権・３回戦、土浦日大１０−６専大松戸」（１６日、甲子園球場）専大松戸の応援団が、新幹線の遅れで試合終了までに到着することができなかった。野球部関係者は、練習補助員としてユニホームを来た６人と女子マネジャー１人の部員７人とコーチ１人のみ。その他、各自で甲子園に駆けつけていた関係者約４００人がそろいの緑のＴシャツで一塁側アルプスに陣取ったが、応援を指揮する教員や学校関係者は誰も到