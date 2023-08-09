Image: Apple 盛り上がってまいりました！今か今かと待ち焦がれる、iPhone 15シリーズの発表イベント。これまで例年通り説や、ちょっと遅れる説などが入り混じって若干カオスな状態でしたが、8月に入ると「9月13日（水）」と、具体的なイベントスケジュールの予想が出てきました。備えよ！iPhone 15は9月13日に発表されそう僕のなかではすっかり、そうかー13日かー。と納得してたんですが、