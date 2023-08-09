日本サッカー協会の田嶋幸三会長が、今夏のプレシーズンツアーでフランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）が異常な高値でチケットを販売したことに苦言を呈した。今夏はマンチェスター・シティー（イングランド）やバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）、インテル（イタリア）、セルティック（スコットランド）など名だたるビッグクラブが日本でツアーを開催したが、中でも話題を呼んだのがＰＳＧ。数万円から数十万円規模と庶