「日本維新の会」の馬場伸幸代表（58）が、認知機能の衰えが目立つ社会福祉法人の女性理事長（当時）に、任意の財産管理契約を結ぶ文書を書かせた上で、馬場事務所が女性理事長の財産を私的な形で管理してきたことが、「週刊文春」の取材でわかった。この問題を巡り、馬場氏が社会福祉法人の元理事らと会議する様子を収めた音声データを入手した。【写真】社会福祉法人の“乗っ取り疑惑”…維新・馬場伸幸代表を写真で見る認知症