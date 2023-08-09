映画『バービー』が世界興行収入10億ドル（約1421億円）を達成した。女優マーゴット・ロビーや俳優ライアン・ゴズリングといった豪華キャストによる新作は、公開からわずか17日で大台に突入。監督を務めたグレタ・ガーウィグも、興行収入が10億ドルを達成した初の単独女性監督となった。 【写真】映画「バービー」のワンシーンマーゴット・ロビー＆ライアン・ゴ