女優の森七菜（２１）と俳優の間宮祥太耦（３０）がダブル主演するフジテレビ系月９ドラマ「真夏のシンデレラ」第５話（７日放送）の平均視聴率は世帯５・２％、個人３・０％だった。フジの看板枠では衝撃的な低視聴率で月９史上ワーストを更新しそうだが、局内は平然としているという。その理由とは――。これまでの月９のワーストは、全話の平均世帯視聴率では２０１８年１月期の「海月姫」（主演・芳根京子）で６・１