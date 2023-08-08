¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤ò¼ó¤ËÄó¤²¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÃÉ÷¤òµá¤á¤Æ¿È¤ËÉÕ¤±¤¿·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿²Æ¤ÎÍøÍÑ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤¦¤µ¤®¤Î¤ß¤ß¤Á¤ã¤ó¡Ê@usagitoseino¡Ë¤µ¤ó¤Ï·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤òÄó¤²¤Æ²°³°¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¤·¡¢¡Ö³°µ¤35ÅÙ°Ê¾å¤ÇÀðÉ÷µ¡¤Ê¤ó¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¡×¡ÖµÕ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°åÌ³¼¼¤ÇÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¿¿²Æ¤Ë·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤ò»È¤¦¤È¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë¤Ê¤¼µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÀðÉ÷µ¡¤Ï