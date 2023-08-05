◆米大リーグエンゼルス７―９マリナーズ（４日・アナハイム＝エンゼル・スタジアム）エンゼルス・大谷翔平投手（２９）が４日（日本時間５日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う９回無死一、二塁の５打席目は、４番手右腕・ブラッシュと対戦し、本塁打が出れば逆転サヨナラの場面だったが、空振り三振に倒れた。試合はそのままエンゼルスが７−９で敗れ、４連敗となった。マリナーズ