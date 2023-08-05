◆米大リーグエンゼルス７―９マリナーズ（４日・アナハイム＝エンゼル・スタジアム）エンゼルス・大谷翔平投手（２９）が４日（日本時間５日）、本拠地・マリナーズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う９回無死一、二塁の５打席目は、４番手右腕・ブラッシュと対戦し、本塁打が出れば逆転サヨナラの場面だったが、空振り三振に倒れた。試合はそのままエンゼルスが７−９で敗れ、４連敗となった。マリナーズ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 秋篠宮さま 眞子さん姿に呆れか
- 2. 羽生結弦さんが結婚「私、羽生結弦は入…
- 3. 日大・林理事長 ハメられたのか
- 4. 店内で大量死…ネズミの悲惨な姿
- 5. 元AV女優 耐え難かった収録現場
- 6. ゴキブリ混入 埼玉370店舗で販売
- 7. 水浴びフェス かゆみ訴え相次ぐ
- 8. 頭部切断 容疑者の女の異常素顔
- 9. レクサス店舗前で街路樹が枯死
- 10. 「news23」BPOが審議入り決める
- 1. 秋篠宮さま 眞子さん姿に呆れか
- 2. ゴキブリ混入 埼玉370店舗で販売
- 3. 頭部切断 容疑者の女の異常素顔
- 4. レクサス店舗前で街路樹が枯死
- 5. 「news23」BPOが審議入り決める
- 6. 高1自殺「謝罪会」が糾弾の場に
- 7. 相次ぐチア盗撮「なくした方が」
- 8. BIGMOTORの営業状況 利用者の声
- 9. あたらない牡蠣 陸上養殖に成功
- 10. 池袋強盗 1人は反撃を受け死亡か
- 1. スシロー和解に失望の声が続出
- 2. 日大・林理事長に「器なかった」
- 3. 収賄容疑の秋本議員 離党の意向
- 4. 岸田総理が石破元幹事長と会食 石破氏…
- 5. 江戸川区のハザードマップが話題
- 6. 「セックスフルの悩み」漫画好評
- 7. 岸田首相、来秋の保険証廃止は「点検作…
- 8. 岸田首相、石破元幹事長と会食 世論め…
- 9. 性加害 国連声明で当事者が会見
- 10. 秋本真利衆議院議員が自民党を離党
- 1. 米超えるはずが…習近平氏の誤算
- 2. 北の「過激な接客」意識失う人も
- 3. 韓国の大会 ネットで笑いものに
- 4. 夫の夕食作る外科医 物議の理由
- 5. 韓ボーイスカウト 英・米が撤収
- 6. 入浴中職員来た女性 投稿に賛否
- 7. カワウソ 川下りの女性ら襲撃 米
- 8. 夫とメキシコ観光中の日本人死亡
- 9. KARA「脚線美」にファン大興奮
- 10. 鼻ほじりとコロナの関係に指摘
- 1. セブンのおにぎりにゴキブリ混入
- 2. ゴミ屋敷で寝る30代女性の苦悩
- 3. 47歳セミリタイアも貯金増えた訳
- 4. 羽田空港へ直結 品川駅は地平化
- 5. 最近の金持ちが持ち歩くものは?
- 6. 40代 元夫のローン破産で地獄に
- 7. 朝日新聞で異常事態? 苦境に喘ぐ
- 8. ビッグモーター騒動 弁護士回答
- 9. 損保大手3社 不正問題で株価暗雲
- 10. 60代勝ち組夫婦 老後破綻の危機
- 1. 米で赤肉アレルギー急増 原因は
- 2. iPhone ロック画面に置きたい7選
- 3. YouTube Premium 日本でも値上げ
- 4. 情報漏れ知らせる Google新機能
- 5. 「下町化粧品」家業のため開発
- 6. 楽天マラソン×5のつく日でお得
- 7. 「新型iPad mini」年内に発表か?
- 8. コールマンやキャプテンスタッグ、DOD…
- 9. AIタレント「もも」YouTubeで24時間365…
- 10. 北海道・帯広市で日本最大級のアウトド…
- 1. 羽生結弦さんが結婚「私、羽生結弦は入…
- 2. 日大・林理事長 ハメられたのか
- 3. 羽生結弦が結婚 SNSで発表
- 4. 羽生結弦の「お相手」SNS大紛糾
- 5. 結弦「最強の開運日」に入籍発表
- 6. 井上尚弥は勝てぬ 関係者が失笑
- 7. 大谷翔平快挙「信じられぬ」とOB
- 8. 大谷への敬遠数は「史上最悪級」
- 9. 森且行が解説「鈴鹿8耐」生中継
- 10. 日大部員逮捕 連盟理事長が謝罪
- 1. 元AV女優 耐え難かった収録現場
- 2. 水浴びフェス かゆみ訴え相次ぐ
- 3. 3歳児放置死 交際相手の男大号泣
- 4. 大竹一樹 息子から暴行の毎日
- 5. 出会いは検尿 10年の恋実らせる
- 6. 杏里さん コムドットに騙された?
- 7. 羽生結弦の結婚予言 陰陽師話題
- 8. つんく♂ 中居の禁断の過去暴露
- 9. 羽生の結婚予言 もう一つの的中
- 10. 松本人志 坊主は浜田への配慮
- 1. 実は農業をやっている有名人1位
- 2. 高校生男女が…夫の赴任先で衝撃
- 3. 娘は激ギレ 夫の不倫相手に衝撃
- 4. リピ確 ダイソーの絶品お菓子5選
- 5. 自称グルメなママ友に「反撃」
- 6. 40代の肌を救う「最強パウダー」
- 7. 高2でプロゲーマー 選んだ理由
- 8. 思わず5度見したDAISOサンダル
- 9. 出産後 義家族の価値観に驚き
- 10. レタスを3倍長持ちさせる神業