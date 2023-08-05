元タレントの坂口杏里さんが５日、インスタグラムのストーリーに人気ＹｏｕＴｕｂｅｒコムドットに対して「私は許さないから」とつづった。坂口さんは「この度、コムドットさんのあるメンバー（リーダーやまと）から仕事の依頼と聞いてやり取りをさせて頂いたんですが、話しがどんどん一転し、最終的には騙され、精神的に追い詰められ、怖い思いまでして、物凄く私は傷付きました。コムドット私は許さないから私は泣き寝入