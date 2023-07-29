モデルの梨花が、きょう29日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『マツコ会議』(毎週土曜23:00〜)に出演する。マツコ・デラックス(左)と梨花＝日本テレビ提供今年、マツコ・デラックスと同じ50歳を迎え、初共演となる梨花。東京の下町、墨田区曳舟に生まれ、厳格な父に厳しく育てられたという梨花は、高校3年生の時に表参道でスカウトされて芸能界デビューし、たった1年で『JJ』や『CanCam』など人気ファッション誌の表紙を飾