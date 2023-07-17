女優・松岡茉優（２８）主演の日本テレビドラマ「最高の教師１年後、私は生徒に■された」が１５日、スタートした。鳳来高校３年Ｄ組の担任教師・九条里奈（松岡）が生徒と距離を置いて淡々と１年を終えたが、卒業式の日に生徒とみられる何者かに突き落とされ…１年前の始業式にタイムスリップ。再び問題ある生徒が集められたクラスと、運命を変えるために向き合った。第１話「１周目の人生」では、途中で不登校になり、そ