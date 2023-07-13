１４日の金曜ロードショー（後９時、サッカー中継のため、最大１５分繰り下がる可能性あり）は、同日公開される宮崎駿監督の１０年ぶり新作「君たちはどう生きるか」に合わせたスタジオジブリ特集の第２弾。駿監督の長男・宮崎吾朗監督の「コクリコ坂から」（２０１１年）が本編ノーカットで放送される。物語の舞台は、東京五輪を翌年に控えた１９６３年の横浜。丘の上に立つ下宿屋「コクリコ荘」を切り盛りする女子高生・海が