【MLB】エンゼルスーダイヤモンドバックス（6月30日・日本時間7月1日／アナハイム）エンゼルス・大谷翔平投手が「2番・DH」で出場したダイヤモンドバックス戦。その第3打席で今シーズン第30号となるソロホームランを放った。打球速度は115.1マイル（時速185.2キロ）、飛距離493フィート（約150.3メートル）の特大弾丸アーチにファンも大興奮となった。【映像】150メートルの超特大30号エンゼルスが0-5と5点ビハインドの6回裏、