普通に洗濯しただけではなかなか落ちない、襟（エリ）袖（そで）汚れや食べこぼし汚れ。そんなピンポイント汚れに特化した洗剤も多く取り揃えているのがカインズ。使い勝手が良いだけでなく、デザインに無駄がなく至極シンプルなところも魅力です。そこで、日常生活で特につきやすいピンポイント汚れを落としてくれるカインズオリジナルのおすすめ洗濯洗剤を紹介します。※価格はすべて税込です。◆「衣類のガンコ油汚れ落としスプ