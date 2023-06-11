高級車メーカーのブガッティが開発した超高級なビリヤード台が1億円で登場しました。値段だけでもびっくりですが、ほかにも様々な特徴があるといいます。どのような製品なのでしょうか。ビリヤード台「Bugatti Pool Table」（画像：B Jewelry Japan）ブガッティといえば、2億円を超えるハイパーカー「ヴェイロン」などが知られていますが、今回のビリヤード台の値段はヴェイロンの半分弱、一般的なスーパーカーでも3台ほどに相