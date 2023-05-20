妻が外出するとなると、決まって頭を悩ませるのが夫や子供の食事の用意ですが……子供ならまだしも夫は大人ですからご自分で何とかしてほしいものですね。今回は妻に作ってもらえるのが当たり前でいた夫の成長エピソードをご紹介致します！ 頑張った！！ 何も出来ない夫の成長！ 食事の用意は、妻側からすれば大変な家事労働の1つだと思います。苦手な料理を頑張った夫に対し、Cさんは上手に褒めて気分良くさせて
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 日本が保有するF16 ツッコミ殺到
- 2. 東山紀之、ジャニー喜多川さんの性加害…
- 3. 女子トイレに全裸の男 盗撮か
- 4. 「顔忘れない」遺族が声荒げ騒然
- 5. 背中にタトゥー? 渋谷凪咲が釈明
- 6. 「だます声聞いた」宿泊客が通報
- 7. 母親暴行死 裁判長が狂気と表現
- 8. 「入浴を徹底して」店が注意喚起
- 9. ゼレンスキー氏が和平案提示へ
- 10. 砂糖の代替の甘味料 WHOが新勧告
- 1. 日本が保有するF16 ツッコミ殺到
- 2. 女子トイレに全裸の男 盗撮か
- 3. 「だます声聞いた」宿泊客が通報
- 4. 母親暴行死 裁判長が狂気と表現
- 5. 雅子さま 度重なる「遅刻」か
- 6. 新ルール…大谷が最大の被害者に
- 7. 「まつもtoなかい」早くも窮地か
- 8. 店舗数が激減 悲惨な現状を告白
- 9. 現在は警察官「伝説」のゲーマー
- 10. 手足3本失った男性 奇跡の出来事
- 1. G7首脳宣言 異例の閉幕前に公表
- 2. コモロ大統領 日本の国名間違う
- 3. ウ大統領訪日「最大の援護射撃」
- 4. 丸亀初「シェイクうどん」が登場
- 5. G7首脳夫人ら お好み焼き味わう
- 6. 元地方創生担当相 北村氏が死去
- 7. 韓国人慰霊碑 日韓首脳で初訪問
- 8. 「本当においしいビール」を体験
- 9. 岸田首相 首脳らと慰霊碑に献花
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. ゼレンスキー氏が和平案提示へ
- 2. 伊首相 予定早め帰国する見通し
- 3. 虫まみれで職務全う 記者が話題
- 4. 東部バフムト 事実上陥落認める
- 5. ロシア バフムト「解放」発表
- 6. コメ殺到 何も起きない海外番組
- 7. SNSで「あの人は誰?」本人が反応
- 8. 伊首相 G7サミット途中で帰国
- 9. ゼレンスキー氏 仏機で来日の裏
- 10. 3歳児が発砲 負傷者は指名手配犯
- 1. 砂糖の代替の甘味料 WHOが新勧告
- 2. MARCH以下学生の将来 衝撃の試算
- 3. 年の差「授かり婚夫婦」のリアル
- 4. 5300万貯蓄 意味なかった節約法
- 5. 日本ゲーム業界が遅れをとった訳
- 6. バルコニーいらない派 急増中か
- 7. 一見裕福? 年収2000万に潜むワナ
- 8. WEB広告廃止 理由は「ウザすぎ」
- 9. 30代発達障害 安すぎる月給与額
- 10. メンテフリー住宅建材の「盲点」
- 1. ダイキンエアコン「5万円引き」
- 2. 老人の社交場 米唯一のミスド
- 3. 実はある健康診断「年2回」 なぜ
- 4. とんでもないタクシー忘れ物22選
- 5. 新型Pixel 体温計が搭載される?
- 6. ハッピーセットに初のウォーリー
- 7. 10年以内1家1台? テスラ人形ロボ
- 8. アディダスが女性用水着のモデルに“男…
- 9. ついにYouTubeがスキップ不可の30秒広…
- 10. 30秒広告を導入「ニコニコ行く」
- 1. 吉田 124億契約に違わぬ無双ぶり
- 2. 大谷 11号は驚愕ムーンショット
- 3. 制限付きFA 八村塁を全力慰留へ
- 4. 貸切制うたう整体院でわいせつか
- 5. 大谷の同僚が引き留め話しない訳
- 6. エグイ…超・大遠投にファン驚き
- 7. 球投げた直後に転倒 大谷も困惑?
- 8. 池でバウンド 女子ゴルフで奇跡
- 9. 大谷のスゴさ MLB司会者が熱弁
- 10. 退団報道の柴崎岳 争奪戦が勃発?
- 1. 東山紀之、ジャニー喜多川さんの性加害…
- 2. 「顔忘れない」遺族が声荒げ騒然
- 3. 背中にタトゥー? 渋谷凪咲が釈明
- 4. まいた塩が敗因か ツッコミ続々
- 5. 東山 性加害問題に言及し謝罪
- 6. 「THE SECOND」ギャロップが優勝
- 7. 10カ月女性観察 隠していた性癖
- 8. 日テレ アナウンサーの人員整理?
- 9. マッチ性加害言及 態度に批判も
- 10. 安住アナのラジオ 粋な選曲に涙
- 1. 電気代上昇 シャープが注意喚起
- 2. 便利すぎてリピ確定 セリア商品
- 3. 柔軟剤の「基本的な使い方」とは
- 4. 名前がカッコイイ神社ランキング
- 5. 「自宅を売って」ママ友に衝撃
- 6. 1カ月で-5kg ダイエットルール
- 7. 手っ取り早い「若返り」の方法は
- 8. 大根 4カ月もつ保存法がすごい
- 9. 81歳元祖カリスマ主婦の水着SHOT
- 10. ダイソーのクリップに「感動」