妻が外出するとなると、決まって頭を悩ませるのが夫や子供の食事の用意ですが……子供ならまだしも夫は大人ですからご自分で何とかしてほしいものですね。今回は妻に作ってもらえるのが当たり前でいた夫の成長エピソードをご紹介致します！ 頑張った！！ 何も出来ない夫の成長！ 食事の用意は、妻側からすれば大変な家事労働の1つだと思います。苦手な料理を頑張った夫に対し、Cさんは上手に褒めて気分良くさせて