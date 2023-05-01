着こなしにアクセントが欲しい、いつもと雰囲気を変えたい。そんなとき華やかなアクセサリーを投入すれば、新鮮な着こなしを楽しめるだけでなく気分も高揚しますよね。今回はSNSでも話題になっている、【GU（ジーユー）】の「高見えアクセ」にフォーカス。その日の気分やコーディネートにあわせて選べる、アソートセットをピックアップしました。手持ちのアクセサリーとあわせて