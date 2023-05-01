「おとり物件」を使って勧誘する不動産会社にご用心（山下 和之：住宅ジャーナリスト）不動産広告で、実際には存在しない物件や取引の意志がない物件などを宣伝する、いわゆる「おとり物件」がなかなかなくならない。調査によると、賃貸物件を探した人の4割以上がおとり物件に遭遇したことがあると回答しているほどだ。今回は、おとり物件の手口の実態を取り上げ、その対策を紹介したい。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ