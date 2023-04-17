車も人も、飛び出し注意である。中日ケガ人続出は「人災」か…エース大野雄大まで左肘手術で長期離脱の緊急事態そんな不運が起こったのが16日の日本ハム―西武戦。八回1死一塁で、日ハムの今川が左前安打。写真は一塁走者の江越が三塁に滑り込んだ瞬間のショットだ。江越のスパイクの歯は立っており、それが三塁手の呉の右足首付近を直撃。呉は自力で立ち上がれず、両脇を抱えられてベンチに下がり、交代となった。もっと