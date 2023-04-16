これまで数々の父親役を演じてきた役所広司（67才）。5月に公開される映画『銀河鉄道の父』でも厳格な父であろうと努めるものの、子供にはめっぽう甘く、無償の愛を捧げ続ける父親役を演じている。そんな役所はプライベートでも息子のために、ある決断をしたようで──。【写真】カンヌでの41才の役所広司。他、購入した土地（ボカし処理あり）、清掃員姿の役所広司も放送はまだ3か月近く先ながら、7月クールドラマの大本命と