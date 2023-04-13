気温も高い日が多くなり、羽織りよりもカーディガンが活躍する季節が到来。そこで今回は、今の気候にピッタリかつ、シンプルなのにこなれ感たっぷりな【GU（ジーユー）】の「売れ筋カーデ」を4つ紹介します。デイリーコーデに使えてオシャレ上級者さながらなスタイルに仕上がるアイテムは知らなきゃモッタイナイかも？！ レディなこなれ感が手に入る予感！ シンプルながらも、きちんと感