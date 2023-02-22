―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第416回目をよろしくお願いします。◆GUと一流ブランドによるかつてない注目コラボ突然、発表されたGU×beautiful peopleコラボレーション。コム デ ギャルソン出身のデザイナー熊切秀典氏が手がける世界で活躍する日本ブランド「beautiful people」。本家の価格