２月１４日のバレンタインデーでの定番商品といえばチョコレートだが、オンラインを通じたギフトではチョコレートの代わりに下着やネクタイといった雑貨を贈るケースも目立つなど、商品の多様化が進んでいる。会員制交流サイト（ＳＮＳ）などで受け取り専用のホームページアドレスをシェアすることで、手軽にギフトを贈ることができる「ソーシャルギフト」の活用を希望する利用者も広がる一方、会社などで配る「義理チョコ」が減少