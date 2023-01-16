［リスボン１４日ロイター］ - ポルトガルの教員や学校職員数万人が、賃上げと労働環境改善を求める抗議デモを首都リスボンで行った。教職員労組主催の平和的なデモだったが、近年で最大規模となった。参加者らはコスタ教育相の辞任要求などが書かれたプラカードを掲げ、スローガンを連呼した。ポルトガルの教員の賃金は、最低水準で月１１００ユーロ（約１１９１ドル）。最高水準でも２０００ユーロに満たない。抗議者ら