何から手放せばいいの……と悩んでいませんか？シンプルな暮らしに憧れはあるものの、いざ自分の部屋の中を見渡すとモノがいっぱい。「いったい何から手放せば……」と悩むことはありませんか？ 夫と子ども3人の5人暮らしでミニマリスト生活を10年以上送っている筆者が「これは手放して大正解！」と実感しているモノを3つご紹介します。 1. 家庭用プリンターを手放したら家の中から紙類が格段に減ったマイボイスコム株式会社が2015