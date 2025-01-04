本来、対等な関係であるカップルでも、二人の間では「どちらが主導権を握るか」という駆け引きが行われているもの。相手に惚れ込んでいるあまり、立場が弱くなってしまうことに悩んでいる女性も多いようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「恋愛において『好きになったほうが負けだなあ』と感じること９パターン」をご紹介します。【１】相手から連絡を待っている間、不安で他のことに手がつかな